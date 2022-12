Eestlased tegid oma Cosmopolitan(s)i, veel vürtsikama ja seksikama

Juba avasaates näitavad tegijad eeskuju. Näiteks vastab Natalja küsimusele, miks ta otsustas oma huulu suurendada: «Oo, see on minu tähetund! Ma otsustasin neid suurendada, sest obviously (ilmselgelt, toim.) keegi, kes seda küsis, ei ole enne googeldanud mind. Mul ei olnud huuled väga proportsioonis enda arust. Ülemine huul oli nagu korralik pulk, pulksirge ja alumine on mul siis täitsa süstimata.»

«Cosmopolitan(s) podcasti eesmärk on meele lahutamine ja jahutamine, ent ´ka kuulajale ning vaatajale uue info pakkumine,» toob Sten välja uue saate unikaalsuse. «Olgu öeldud, et isegi kui kuulates jääb mulje, et see on nüüd küll Talivee väljamõeldis või klatšijutt, siis nii see ei ole - kõik mis on aset leidnud, sellest me ka räägime! Ja kes rääkida ei taha koos meiega või puudu jääb julgusest, selle paneme sööma ning seda sõnaotseses mõttes. Mida täpsemalt meie külaline sööma peab, seda saab näha iga podcasti osa lõpus!»