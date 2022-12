Kumb võidab? Kas valge või punane kuninganna?

Pinged printside vahel on juba ­pikalt hõõgunud ja kui kolm aastat tagasi oleks keegi kuskil paleeuste taga teistmoodi otsustanud, siis võib-olla ei oleks kuningas Charles III esimene suur probleem nüüd tema keskealised pojad. Kui 2019. aasta sügisel oleksid kõik käitunud nagu täiskasvanud, siis oleks Suurbritannias staarikvaliteediga ­kuningapere, kus printsid säravad koos oma abikaasa­de ja imeilusate lastega rahva rõõmuks. Kuna aga tegemist on põlvkondade erisuse, sotsiaalmeedia võidukäigu ning hellitatud printsidega, on praegu Williami ja Harry pere vahel nii pingeline õhustik, et selle läbilõikamiseks läheks vaja korralikku samuraimõõka.