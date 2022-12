VAATA VIDEOT ⟩ Kassi ja vastsündinu kohtumine võttis üllatava pöörde

Videos on näha, kuidas kass Fefe liigub ettevaatlikult tüdrukut nuusutama, taganeb ning seejärel eemale oksendama kiirustab. «Päriselt ka või?» küsib pereisa selle peale.

Omamoodi humoorikas video on sostiaalmeedias ringlema läinud ja seda on vaadatud ligi 20 miljonit korda.

«Ta [kass] peab olema kogu aeg tähelepanu keskpunktis,» ütleb mees CNN-ile antud intervjuus. Seda on näha, sest uudishimulik Fefe jalutab ka selle intervjuu ajal otse kaamera ette, varjates pildi.

«Ma arvan, et kass oli pigem armukade, sest laps oli just puhtaks pestud. Ta tõesti ei haisenud halvasti,» nendib värske isa lõbustatult. Majapidamises on ruumi vaid ühele väikesele printsessile – ja Fefe tegi oma arvamuse ebatavalisel viisil selgeks.