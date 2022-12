Pille Pürg toob fännideni hullutava stand-up komöödia

«Kõigepealt, palju õnne, armas Elmari pere! Täna algas jõulukuu, see tähendab ilmselt nüüd eriti kiiret aega. Eriti veel artistidele - ühelt ürituselt tuleb teisele minna, joostes lausa! Aga see on tore, kui tööd on,» lausus Pille Pürg raadio Elmar hommikuprogrammis.

Näitlejanna lisas, et vaatamata keerulistele aegadele, pole huvi kultuuri ja meelelahutuse vastu kuhugi kadunud. «Inimesed tahavad ka praeguste sündmuste keskel pidutseda ja minu asi on pakkuda neile seda meelelahutust. Detsember on mul juba praktiliselt täis planeeritud, kuid soovikorral äkki veel mõne vaba hetke leiab,» muigas ta.

«Tänavu aasta on üldse olnud aktiivne ja sündmustest tihe. Mul ilmus raamat, tähistasin ümmargust sünnipäeva ja olen kaks aastat vedanud lavastust «Kutse juubeliks». Sellele etendusele tuleb nüüd varsti järg ja see kannab pealkirja «Pille 50+. Lõbus ja kõbus». Mis vanaduses ikka midagi muud olla - ikka lõbus ja kõbus,» avalikustas ta.

Pürg sõnas, et kuigi jõuluperioodil tuleb ohtralt päringuid, siis päris lumehelbekeseks ega jõulumemmeks ta kehastuma pole pidanud. Näitleja eelistab jääda tööalaselt eelkõige oma liistude juurde. «Lumehelbekeseks kehastuda - see oleks minu puhul ka vähe koomiline. Kuigi...tüse lumehelbeke võiks olla päris naljakas vaatepilt. Peamiselt on mu tööd olnud seotud ikkagi parodeerimisega,» naljatles Pille Pürg raadio Elmar hommikuprogrammis.