KOHUTAV ⟩ Ema toast leiti lapse surnukeha, kuid sellega polnud õudused lõppenud

Argentinas Buenos Aireses leiti väikese tüdruku surnukeha, kes oli võikal viisil oma koju peidetud. Ema väitis, et oli liiga ehmunud, et adekvaatselt käituda. Naine viibib praegu vahi all ning algatatud on kriminaaluurimine. Tüdrukukese surnukeha viidi lahkamisele ning oodatakse verega määrdunud voodilinade ekspertiisi tulemusi.