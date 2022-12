Uudishimu on ajule kasulik ning arendav

Mentor ja koolitaja Helena Laus selgitas, kuidas saab määratleda inimese uudishimu. «Seda saab vaadelda, kui suur on inimese avatus uute asjade suhtes. See puudutab erinevaid teemasid ja valdkondi, mille puhul näeb, et inimene neist kuuldes kohe käivitub. Ta tahab kohe ja kõike teada,» sõnas ta.

«Uudishimu on mõistagi meis kõigis ja seda ei saa siduda vaid inimtüübiga. Kui aga lähtuda Belbini meeskonnarollidest, siis tooksin välja ühe kindla inimtüübi. See inimene on hästi optimistlik, süttib uutest asjadest, ta näeb midagi uut ja kohe käivitub. Ta hakkab ise kohe asju uurima ja puutub seetõttu kokku erinevate valdkondade ning teemadega. Tal on suur tutvusringkond ning suhtleb avatult ning palju,» märkis koolitaja.

Laus tõi välja ka teist tüüpi uudishimuliku inimese. «See inimene on analüütiline, praktiline ning faktipõhine. Pigem tegutseja. Tema puhul võib esialgu tekkida tunne, et äkki ta polegi uudishimulik. Kuid ta läheb oma teemadesse lihtsalt väga süvitsi sisse. Pealtnäha entusiasmi ei tundu temas justkui olevat,» lisas spetsialist.

«Kolmas uudishimulik tüüp on pigem juhitüüpi inimene. Käivitaja ja eesmärkide poole liikuja. Tema uudishimu on muuhulgas ka inimeste vastu - ta näeb hästi, mil moel kõige paremini inimeste potentsiaali ära kasutada. Ta oskab märgata, milles keegi hea on,» märkis Laus.

«Uudishimu on kindlasti positiivne nähtus. Ka aju jaoks on oluline uute asjade õppimine ning edasiminek. Oluline on siiski paika panna fookus, mille suunas liikuda. Terve uudishimu on ka see, kui sa iga päev õpid midagi uut, käid uutes kohtades ja loed midagi, millest varem pole kuulnud,» rääkis Helena Laus raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».