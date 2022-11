Mainekas reisiblogija kolis kolmeks päevaks tänavale elama: mind peeti prostituudiks!

Rukaya on naine, kes usub, et on tähtis olla täiuslik. Ta elab koos oma vanematega seitsme magamistoaga paleemõisas Cheshire'is, ei maksa üüri ja on saanud erakoolihariduse. Ta on reisinud mööda maailma koos oma ema ja isaga, jagades regulaarselt Instagrami jälgijagatega hetki oma priiskavast elustiilist. Blogija usub, et kodutus on lahendatav, kui selle nimel piisavalt vaeva näha, seega võtab ta enda eesmärgiks Londoni tänavatel elades kolme päevaga töö ja peavari leida.

Rukaya sõbruneb esimesel päeval kodutu naisega, kelle nimi on Rita, ning naised lepivad kokku, et valvavad üksteist ajal, kui kumbki neist magab. Rita on Rukayaga aus ja ütleb talle: «Tänaval ei pea paljud viit minutitki vastu. Sa pead olema tugev ja enda eest seisma.» Blogija saab eksperimendi käigus mitme mehe soovimatut tähelepanu, kui ta on sunnitud tänavaserval istuma ja võõrastelt raha küsima, samuti tehakse talle pakkumine saada raha seksi eest. Naine tunnistab, et kartiski tänaval elamise juures enim just seda, et mehed hakkavad ebaviisakalt käituma või ahistama.

Järgnevatel päevadel püüdis Rukaya raha teenida, pakkudes turistidele, et teeb neist pilte. Paraku ei läinud äri kuigi tulusalt ning naine oli sunnitud minema lähedalasuvasse söögikohta nõusid pesema, et teenida toidu jaoks raha. Viimasel ööl polnud tal kusagil magada, mistõttu istus naine terve öö kohalikus raudteejaamas.