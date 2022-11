MAAILMA NOORIM EMA ⟩ Tüdruk, kes sai viieaastaselt emaks: ma ei rääkinud sellest, sest tahtsin elada normaalset elu

Nüüd, 80 aastat hiljem on Lina endiselt maailma noorim inimene, kes on kunagi sünnitanud. Ta sündis 1933. aastal väikeses Peruu külas ning kasvas üles vaeses peres. Viieaastaselt hakkas ema muret tundma tema kasvava kõhu pärast, samuti kurtis laps kõhuvalude üle. Vaid nädalaid hiljem, 14. mail 1939, sünnitas ta keisrilõike teel poisi, kuna tema vaagnaluid peeti loomuliku sünnituse jaoks liiga pisikeseks.

Medina laps sündis tervena ja imik sai nimeks Gerardo tema sünnitusel abiks olnud arsti järgi. Kui Gerardo sündis, avastas arst, et vaatamata sellele, et Lina oli vaid viis aastat vana, olid tal suguelundid küpsed. Selgus, et tal oli haigus, mida nimetatakse enneaegseks puberteediks. Pärast Lina sünnitust arreteeris politsei tema isa Tilburelo kahtlustatuna intsestis. Perekond polnud kunagi arstidega ühendust võtnud rääkinud, kuid väidetavalt märkas Lina ema, et tema tütrel hakkas menstruatsioon juba alates kolmandast eluaastast.