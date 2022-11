Endine paar on lahendanud oma probleemid, mis seonduvad nende ühiste laste hooldusõigust ja vara. Tõsielusarjade staar Kim (42) hakkab räpparilt saama iga kuu umbes 200 000 euro suurust elatisraha.

Väidetavalt on neil oma nelja lapse - North (9), Saint (6), Chicago (4) ja Psalm (3) ühine hooldusõigus. TMZ vahendab, et kuigi kokkuleppes on kirjas võrdne vastutus, saavad lapsed tõenäoliselt 80 protsenti ajast ema Kimi juures olla.