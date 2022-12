Uuring: naiste ja meeste higi lõhnavad nagu need toiduained

Väljaandes «The Joy of Sex» on öeldud, et naise loomulik lõhn on üks peamisi hea seksi koostisosi. «Naise loomulik lõhn võib olla võimas relv (miski ei võrguta meest kindlamalt – ja see võib juhtuda isegi alateadlikult), kuid samas oskab osav mees enda naise lõhnast aru saada, millal ta on seksuaalselt erutatud.»