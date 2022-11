REKLAAMI OHVER ⟩ Naine neelas alla imekivi, mis lubas kõik haigused ravida, kuid...

Köha käes kannatanud Vietnami Bac Giangi provintsi elanik ostis «imelise» kivi, et see võuluväel kõik tema füüsilised vaevused kaotaks, kirjutab VN Express.

Meditsiiniasutuses tehti patsiendile röntgenpilt, mis näitas, et naise söögitorusse oli tõepoolest kinni jäänud umbes kahe sentimeetri suurune ese. Kirurigid eemaldasid operatsiooni käigus kivi ning teadaolevalt on naise seisund praegu stabiilne.

Arstid kutsuvad inimesi üles mitte usaldama internetis müüdavaid kahtlase päritoluga meditsiinitooteid. Kui võõrkeha on kogemata alla neelatud, tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda. Arstid manitsevad, et võõrkeha ei tohiks hakata ise «torkima», kuna see võib veelgi sügavamale vajuda ja/või halvimal juhul ka lämbumist põhjustada.