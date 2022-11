Šokis ema lööb lamenti: mu 8-aastasele räägitakse koolis masturbeerimisest ja märgadest unenägudest

Üks vihane ema oli toimunust väga ärritunud, kuna tema 8-aastane laps sai nähtust suure vaimse trauma. Naine pöördus kooli juhtkonna poole, paludes tungivalt edasised videoklipid näitamata jätta. «Olen väga vihane, sest ma ei taha, et mu 8-aastasele tütrele õpetataks masturbeerimist ja mis on märjad unenäod. Ta on selliste asjade jaoks liiga noor.»