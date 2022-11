HUVITAV ELU ⟩ Pornostaari laps paljastab, milline oli ta elu noorena

Kolm aastakümmet pornotööstuses leiba teeninud staari laps avaldas, milline on tema elu olnud. «Ma olin natuke šokeeritud, kui sain teada, kui suures ulatuses ema pornoga tegeleb,» tunnistas pornoveterani laps. «Teadsin, et ta on poseerinud alasti näiteks Playboys, aga ma ei saanud algul aru, et ta tegi ka hardcore asju.»