Otteni sõnul võiksid paljud inimesed terviseprobleeme vältida, kui pärast seksi kohe pissil käiksid. Fakt on see, et kohe pärast vahekorda tualetti minnes vähendab inimene kuseteede infektsiooni tekkeriski. Ja naiste jaoks on see rituaal palju olulisem kui meeste jaoks, selgitas ta.