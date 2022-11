POLE KA IME ⟩ Prints Williamil on oma abikaasa emaga eriline side

Briti kuninga Charles III vanim poeg on Kate Middletoniga abielus olnud üle 11 aasta. Paaril on kolm last – George, Charlotte ja Louis. Troonipärija William leidis kiiresti ühise keele oma naise vanemate – Michaeli ja Caroline Middletoniga. Williamit inspireerib laste kasvatamisel oma ämma ja äia eeskuju.