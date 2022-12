«Olen sõbralik inimene ja aitan alati kõiki. Olen sõpradele öelnud, et minu juurde võite alati tulla, olenemata kellaajast. Kõik mu sõbrad teavad seda. Seega pakkusin sellele mehele öömaja. Ta ütles, et on baaris. Mingil hetkel öösel tuli ta minu juurde,» räägib Tarja. Ta oli mehele elutuppa voodi teinud...