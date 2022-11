Triin Niitoja: meile kõigile on antud anne, miks me siin maailmas oleme

Triin Niitoja avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et ootab pikisilmi jõuaega ja tunneb rõõmu pühapäeval saabunud esimese advendi üle. «Mina olen see inimene, kes küpsetab piparkooke ja kaunistab kodu! Ootan seda perioodi väga! Hetkel on kodus remont ja esimeseks advendiks ei saanud veel kaunistusi üles panna. Siiski loodan, et juba paari päeva pärast avaneb meil selleks võimalus,» rääkis ta kaunis ootusõhinas.

Lauljanna on hiljuti oma sulest avaldanud loo, mis räägib unistustest, annetest ja enese teostamisest. «Per aspera ad astra. Läbi raskuste tähtede poole. Seni kuni me kõndimist ei lõpeta, on meile antud võimalus. Me peame laskma rohkem särada oma sisemisel jõul, soovidel ja annetel, mis meile antud on,» sõnas ta.

«Ma olen kirjutanud muusikat järjepidevalt ja seetõttu väga palju stuudios istunud. Antud lugu just nii valmis saigi. Mõtlesin loo kirjutamise ajal sellele, et inimestel on nii palju andeid, kuid sageli on nende juures mingi takerdus - näiteks, kas aeg või hirm. Jäetakse ideede loomist pooleli ning ei juleta välja tulla oma asjaga. Sellest see lugu räägibki,» lisas Niitoja.

Triin Niitojal on detsembrikuus plaanis mitmel korral ka publiku ette astuda, et oma uut singlit ka fännidega jagada. «Meie Facebooki lehel on esinemisgraafiku kohta info olemas. 16. detsembril esineme Viimsi Black Rose pubis. Oleme laval koos kogu bändiga - nendega on koos muusikat tehtud juba pea üle aasta. Bändiliikmed on mulle suureks abiks ning toeks olnud. Hetkel on meil ohtralt esinemisi just erapidudel, ka firmaüritustel. Teatavasti jõuluperiood ongi tihedama graafikuga,» lisas Triin Niitoja raadio Elmar hommikuprogrammis.