STAARIDE KOSMEETIK SOOVITAB ⟩ Nende lihtsate nippidega näed pühade ajal jalustrabav välja

1. Alustage nahahooldust mitu kuud varem

«Näonaha suursündmuseks ettevalmistamine peaks tulema enne kleidi valimist,» ütleb Marino. Kosmeetik soovitab hakata oma nahaga süvenenumalt tegelema lausa neli või viis kuud varem. See tähendab, et viimase hetke näohooldused koos sügava keemilise koorimise, mikronõelumise ja muu sellisega ei tule kõne allagi, kui ürituseni on jäänud vaid nädal. Lisaks ei anna ühekordne näohooldus kuigi märgatavaid tulemusi. Kui soovite vähendada tumedaid laike, arme või peenikesi kortse, võib selleni jõudmiseks kuluda paar kuud. Paar päeva enne sündmust võib kasu olla lümfimassaažist või niisutavast näohooldusest.

2. Ärge alahinnake koduseid iluprotseduure

Kodune nahahooldus on ilusa naha alus. Kosmeetiku juures käimine mõjutab nahka umbes 20 protsenti, 80 protsenti sõltub aga järjepidevast kodusest rutiinist. Mõni kuu enne üritust tasub paika panna ilurutiin, mis sobib teie nahale ja mida hakkate regulaarselt järgima. Soovituslik on alustada retinooli kasutamist paar kuud enne üritust, et ravida aknet ja parandada naha vananemist.

3. Pidage meeles ka kehahooldust