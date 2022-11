Lunged oma jõulutuurist: inimesed vajavad uudiste kõrvale ilusat muusikat ja head nalja!

«Hinnad küll kerkivad, sealhulgas ka kontserdite pilethinnad. Kuid mulle tundub, et inimesed vajavad keeruliste uudiste kõrvale ka midagi toredat - olgu see siis hea nali, ilus muusika või midagi muud. Inimesed käivad kontsertsaalides ja mina muusikuna nii lootusetuna end hinnatõusu osas ei tunne,» rääkis Inga Lunge raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Toomas Lunge lisas naljatledes, et tema ostaks küll pileti, kui saaks minna kontsertsaali Ingat vaatama. «Ta on ju tore ja mina läheks teda kindlasti kuulama. Isegi, kui ta ei kutsuks mind lavale klaverit mängima, siis ostaks lihtsalt pileti ja läheks vaataks, mismoodi ta laulab,» muigas mees.

Muusikute tänavuse jõulutuuri nimeks on «Aeg olla koos», kontserdid toimuvad erinevates Eestimaa paikades. «Meie tuur algab 20. detsembril ning kambas sel korral Tõnu Raadik. Tõnu on nii vahva ja tore muusik. Arutlesime üheskoos, et ainult Toomasega kahekesi me ei viitsikski enam tuurile minna - võiks olla keegi juures! Tõnu on meid mõlemaid hästi positiivselt käivitanud. Mina temaga laval olles unustan teinekord ära, et olen esineja,» lisas Inga Lunge.