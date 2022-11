Lõpuks leidis kinnitust seos nina suuruse ja peenise pikkuse vahel

Nüüd on ka teadlased oma avastust kinnitanud. Jaapani uuring selgitas välja, et nina suuruse ja peenise pikkuse vahel on seos. Seose väljaselgitamiseks uurisid teadlased 126 keskealist meest. Kyoto meditsiiniülikooli teadlaste sõnul on see esimene uuring, mis näitas seost, teatas New York Post.