Siiski on võimalik, et peenis kahaneb. Halvimal juhul võib Mirrori andmetel suurus väheneda isegi kuni 2,5 sentimeetri võrra.

Peenise suuruse või kuju jaoks pole ühtset standardit, sest kõik mehed on veidi erinevad. Põhjalike uuringute kohaselt on Euroopas peenise keskmine suurus erektsiooni ajal 13,12 ja ümbermõõt 11,66 sentimeetrit, kuid on asju, mis võivad neid pisemaks muuta.