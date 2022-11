TÕELINE IME ⟩ Kolmekümnendates paarile sündisid 30-aastased kaksikud

Sageli kardetakse, et mida kauem embrüo külmas on olnud, seda väiksem on tõenäosus, et ta jääb ellu. Kliiniku arstid loodavad, et imetlusväärne juhtum julgustab ka teisi embrüote adopteerimisele mõtlema.

Kaksikud embrüod loodi anonüümsele abielupaarile, kasutades IVF-i. Mees oli 50. eluaastates ja tugines 34-aastasele munarakudoonorile. Neid hoiti USA läänerannikul asuvas viljakuslaboris kuni 2007. aastani, mil paar annetas need Tennessee osariigis Knoxville'is asuvale NEDC-le, et teine ​​paar saaks neid kasutada. NEDC partnerkliiniku Southeastern Fertility embrüoloogid viisid seejärel selle aasta alguses läbi sulatamise ja emakasse siirdamise.

Vastsündinud kaksikud on esimesed lapsed Ridgeway'de perekonnas, kes on saadud IVF-i ja doonori kaudu. «Olin viieaastane, kui jumal Lydiale ja Timothyle elu andis, ja sellest ajast alates on ta seda elu hoidnud,» rääkis laste isa Philip Ridgeway. «Mõnes mõttes on nad meie vanimad lapsed, kuigi nad on meie väikseimad lapsed. Selles on midagi hämmastavat.»