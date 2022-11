ESIMENE ADVENT ⟩ Kingipaanika algab – siit saab selle vastu rohtu!

Lastel on oma loogika

Kõik see eelnev kehtib suurte inimeste puhul. Lapsed on olemuselt lihtsamad – neile on tarbimisühiskonna «reeglid» nooremas eas nii kõvasti kõvakettale söövitatud, et kingitustest ilma jäämist nad ei mõista. Siiski tuleb lisaks jagamisele alati arendada lapse tänulikkust. Küll ja küll on pisikesi kodanikke, kes suure kingihunniku otsas nutavad või jonnivad, sest üks soovitud asi on valet värvi. Ahnus on lämmatanud loomuliku tänulikkuse, aga see ei anna põhjust lapse süüdistamiseks, vaid peeglisse vaatamiseks – oled sa talle üldse tänulikkust ja kingituste väärtust selgitanud? Kas ta teab üldse, et jõuluvana kingisalv ei ole põhjatu kaev, kust võta, mida tahad, ja nii palju, kui tahad? Siin on mitu asja, mida valesti tehes maksame kõrget hinda. Kuid lapsed ootavad kingitusi ja kuni nad neid ootavad, võiksid nad neid ka saada. Vanuse, huvide ja unistuste järgi, aga väike terve mõistuse filter tasub alati ebaküpsetele soovidele vahele panna.