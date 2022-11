TARBI MÕISTLIKULT ⟩ Täna tähistatakse ostuhullust ohjavat «Ära osta midagi» päeva

2021. aastal korraldas Prisma küsitluse ostukampaaniate kohta. Suur osa vastanutest nimetasid, et nende arvates on Musta reede kõige halvem osa tarbetute kulutuste julgustamine ja inimeste õhutamine raiskama. Tarbijates tekitatakse tunne, et ta jääb ostu mitte sooritades millestki väga heast ja väärtuslikust ilma.