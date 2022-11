PALJUD EI TEADNUD ⟩ Kerge nohu korral aitab see suurepärane jook

On ka veidi teistsugused näpunäited, millest peaaegu keegi pole kuulnudki, rääkimata ise proovimisest. See järgmine väga omapärane nipp pärineb Saksamaalt, kus külmarohuks soovitatakse omale üks tassitäis õlut soojendada. Väidetavalt aitab see paraneda ja muudab enesetunde paremaks.

Ilmselt mõjub soe alkoholi, humala ja linnase kooslus nohu, köha ja kurguvalu korral hästi. Tõenäoliselt avaldavad positiivset mõju just õlles sisalduvad humalad. Koos teiste ravimtaimedega kasutatakse humalat ka valu vaigistava vahendina. Huvitav fakt on veel ka see, et kui jumal alandab meestel sugutungi, siis naistele mõjub see tõelise armurohuna.