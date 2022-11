Avariipaigale kihutanud parameedik ei tundnud päästetavas ära oma lihast tütart

The Guardiani sõnul juhtus 15. novembril Kanadas Alberta maantee jäisel lõigul raske liiklusõnnetus. Kõnele reageeris teiste hulgas ka parameedik Jamie Erickson , kes leidis sündmuspaigalt üliraskete kehavigastustega neiu. Tütarlapse vigastused olid eluohtlikult rasked. Just teismelise õnnetuses saadud rängad vigastused said põhjuseks, miks tüdruku ema ei suutnud teda ära tunda. Ericksonil kulus lapse autost välja toomiseks ligi pool tundi. Naine jäi tüdruku juurde, kuni ta viidi lennukiga lähimasse Calgary haiglasse.

Seda, et ohver oli tema tütar, sai Erickson teada politseist, kui ta töövahetuse lõpus koju naasis, vahendas The Guardian. Õiguskaitseametnikud ütlesid naisele, et õnnetuses sai surma tema 17-aastane tütar Montana. Kuigi haiglasse viies oli tüdruk veel elus, olid tema vigastused nii ülirasked ja organid kahjustunud, et kahjuks ei suudetud tema elu päästa.