Näitleja ja lavastajana tuntud Anna-Elina oli emaks saades 40-aastane. Pärast pisipoja sündi jäi ta üsna varsti oma lapsega kahekesi, kirjutab Me Naiset.

Loomulikult mõtles ta, et tema pere on kuulikindel ja ei lagune laiali, kuid kõik läks teisiti. «Kui elu keeruliseks läks, oli laps minu jaoks kõige tähtsam. Mul oli kindel usk, et saame pojaga kahekesi kenasti hakkama,» räägib naine.