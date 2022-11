Meghan Markle paljastas suurima erinevuse meeste ja naiste vahel

Meghan Markle kurtis, et naisi häbistatakse nende seksuaalsuse üle, mis neil kestab vastupidiselt enamikele meestele kuni kõrgele vanuseni.

Ta märkis, et naisi, kes uurivad oma seksuaalsust, häbimärgistatakse ebaõiglaselt. «Vanemaks saades just küpsete, uurite ja hakkate mõistma oma sensuaalsust, naiselikku olemust. Aga teie seksuaalsust võidakse sageli teie vastu kasutada,» ütles Markle.

Samas on suhtumine meestesse ühiskonnas erinev, jätkas hertsoginna. «Meest kiidetakse sageli, kui ta on naistemees, pullivend ja kõike muud. Ja naine võib olla viiekümnendates eluaastates kõige edukam, säravam ja kaunim, kuid ma garanteerin, et keegi ütleb ikkagi: «Ta oli tudengipõlves ikka täielik hoor,»» lajatas nördinud hertsoginna.