Argo Aadli «Polkovniku lese» publiku ette toomisest: lavastaja pisik minus absoluutselt puudub

Mees tunnistas, et veel mõned aastad tagasi ta ei oleks isegi ette kujutanud, et ta kunagi lavastaja tööd võiks proovida. «Katsetusena oli see siiski väga huvitav kogemus. Kes pole proovinud, soovitan ette võtta. Kuigi piletid on Tallinna Linnateatri etendustele tänaseks välja müüdud, siis lootus on, et tuleb lisa. Seda siis erinevates Eestimaa teatrimajades. Kaks etendust on Kuressaares ja siis vaatame edasi. Väga loodan, et see idee saab teoks,» märkis Aadli.

Saates oli juttu näitleja elukutsest. On seda Aadli hinnangul raske kanda? «Oleneb, kuidas võtta. Ma arvan, et on ka väga palju raskemaid elukutseid, just füüsilises mõttes. Muidugi, mõnikord ka näitleja töö juures tuleb füüsilises mõttes anda endast väga palju - kõik, mis sul hinge taga on! Peamine raskuspunkt on siiski see, et näitlejana sa vastutad kogu oma keha ja hingega selle eest, mida sa teed. Vaimses mõttes on see keeruline. Muusikul on instrument ja suhe sellega. Näitleja on ise instrument, oma hääle, käte, jalgade, mõtlemise, maailmanägemisega. Leppida endaga ära - see ongi näitleja töö juures kõige raskem asi,» sõnas Argo Aadli raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».