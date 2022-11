Vaid üks pilk tänase kuupäeva numbrireale 22.11.2022 teeb selgeks, et tavaline päev see pole! Ja nii ongi – see päev on kingitus. Ainulaadne võimalus saada vastuseid endast ja parandada paarisuhteid. Kasutage seda imelist päeva!

Maagilised kuupäevad on hinnas abiellujate seas, et hetke erilisemaks muuta. Kuid tänase päeva tähendus on laiem - see puudutab kõiki, kelle jaoks suhted on olulised. Tänases peitub unikaalseid võimalusi nii üksikutele, armastajatele kui keerukate suhete all kannatajatele.

Mis päev see on - 22.11.2022?

Päevale annavad tooni 2 mitmekordselt korduvat ja seeläbi võimenduvat numbrit - 2 ja 1. Kuid päeva saatusenumbriks tuleb hoopis 3. /telli lugu, et lugeda pikka selgitust/

Mida toob päeva saatusenumber 3?

Number 3 on optimistlik, see suunab meie tähelepanu suhtlemisele, suhtele, ühendusele ja loomisele. 3 on energialt arenev, parandav, andestav ja positiivne ning selles on uskumatu elurõõm. Tänu number 3 mõjule saavad täna suhtlemisega palju paremini hakkama ka need, kes end tavaliselst heaks suhtlejaks ei pea. /telli lugu, et lugeda pikka selgitust/

Mida toob päeva korduv number 2?

Number 2 on jõuline mõjutaja. Partnerluse esiplaanile tooja, selle väärtustaja ja hindaja. 2 toob ka energiat, mis paneb meid märkama kaaslast ja kaaslase olulisust. /telli lugu, et lugeda pikka selgitust/

Milleks tänane päev on loodud?

Tänane päev avab unikaalsed võimalused saada iseenda südamest selgeid vastuseid oma suhete osas. Meil on täna võimalus tervendada suhteid. Tänasel päeval on meil palju lihtsam saada ligi ammusele hingehaavale, leppida, andestada, lahti lasta.