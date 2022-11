Selleks võimsaks tooniks on kašmiirblond. «Viimasel ajal on kliendid palunud mul keskenduda pehmematele heledatele toonidele,» rääkis juuksur.

Smidmore’i sõnul ei ole see toon ühtlaselt juukseid kattev vaid segu soojadest ja külmadest toonidest, et anda juustele volüümi ja sära. Lisaks muudab see värvitoon üldpildi visuaalselt stiilseks ja luksuslikuks. «Milline blondiin ei taha, et tema soeng kallis välja näeks?» küsis juukseekspert retooriliselt temaga vestelnud ajakirjanikult.