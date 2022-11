RAHVAS MARUS ⟩ Soomes seoti lasteaialapsed tooli külge: kas selline asi on lubatud?

Ühe Kajaani lastepäevakodu Facebooki lehel on kümneid pilte 0-3-aastaste põngerjate rühma hetkedest: sünnipäevade tähistamisest, meisterdamisest ja loomaaia külastusest.

Pilte lähemalt vaadates võib märgata, et peaaegu igal neist on lapsed rakmetega toolide külge aheldatud. Piltide põhjal on seda aastate jooksul erinevates olukordades korduvalt tehtud, vahendab Yle.