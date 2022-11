LOOMAAKTIVISTID TÄNAVAD ⟩ Charles keelas kõikides kuninglikes residentsides täielikult ühe toiduaine

74-aastane kuningas Charles on loomaõigustega seotud probleemide tõttu keelanud kõigis kuninglikes elukohtades hanede nuummaksa ehk foie gras kasutamise. Monarh on seda delikatessi juba ammu hukka mõistnud ja ebaeetiliseks nimetanud ning ajal, kui ta polnud veel kuningas, oli tema kodus Clarence House'i kokkadel keeld seda kasutada.

Sammu on kiitnud heaks loomaõiguslaste rühmitus «People for the Ethical Treatment of Animals» (PETA), kes ütles: «Juba Walesi printsina eemaldas kuningas Charles oma elukoha toitlustusest foie gras'd – põlastusväärse toote, mille jaoks parte ja hanesid barbaarselt nuumatakse. Nüüd on «PETA» saanud kinnituse, et Tema Majesteedi reeglistik laieneb Buckinghami paleele ja kõigile teistele kuninglikele residentsidele.»