SÕBRALIK LAHKUMINEK ⟩ Harry Styles elab taas vallalise elu

Harry Styles’i tüdruksõber Olivia on filmirežissöör ja töötas ka sel suvel esilinastunud filmi »Don’t Worry Darling» kallal, kus Harry mängis peaosa. Nüüd on naisel plaan minna Los Angelesse ning keskenduda oma lastele ja tööle. Olivial, kes on hetkel 38-aastane, on kaks last: kuueaastane tütar Daisy ja kaheksa-aastane poeg Otis. Kuigi paar pole hetkel koos, on nende vahel head suhted säilinud ning Wilde’i nähti 15. novembril Harryle kontserdil lastega kaasa elamas. Lähedaste allikate sõnul on paaril praegu erinevad prioriteedid, mis neid lahus hoiavad.