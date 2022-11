ÕÕVASTAV ⟩ Kaks 17-aastast peksid oma õpetaja pesapallikurikaga surnuks, sest…

Uurijad avastasid, et Miller kohtus Graberiga Fairfieldi keskkoolis 2. novembri pärastlõunal, et rääkida poisi halbadest õpitulemustest. Graber sõitis hiljem oma kaubikuga parki, kus ta iga päev pärast kooli jalutamas käis. Pealtnägijate sõnul väljus kaubik pargist tund hiljem kahe mehega esiistmel. Noormehed võeti vahele, kui nad autost väljununa linna poole kõndima hakkasid.

Miller kirjeldas politseile pettumust seoses halva hindega hispaania keeles, mille õpetaja Graber oli talle pannud. Mõrva motiiviks peetaksegi halba hinnet. Miller eitas algselt enda seost Graberi kadumisega, kuid hiljem tunnistas, et teadis kõigest, kuid ei osalenud selles. Noormees rääkis politseile, et tõelised mõrvarid – hulkuv maskides noorterühm – sundisid teda käru varastama, et naise surnukeha pargist välja transportida. Üks tunnistajatest esitas kuvatõmmised Snapchati vestlusest, kus on näha Goodale'i ülestunnistus, et ta põhjustas koos teise inimesega Graberi surma. Tunnistaja oli enda sõnul teadlik, et teine asjaga seotud noormees oli Miller.