Ehin ja Sepp avaldasid loo Inglisilla ainetel: seal asub Tartu linna yin yang kese

«Millal teie viimati Tartus olevalt Inglisillalt üle käisite? Kes veel ei tea, seal kõrval on kohe ka Kuradisild. See on justkui Yin yang kese, mis asub meie oma Tartu linnas. Nende sildade vahele ehitati kunagi ka sünnitusmaja, hetkel asub seal küll politoloogia hoone. Nüüd tullakse kolmanda astme riigikohtust välja...ja on näha ühel pool Inglisild, teisel pool Kuradisild...ja minnakse eluga edasi,» muigas Silver Sepp raadio Elmar hommikuprogrammis.

Laulu «Inglisillal» sõnad pärinevad Kristiina Ehini luulekogust «Janu on kõikidel kaks». «Selles luulekogus on laulumaterjali muidugi omajagu! Riimilistest luuletustest on aga eriti mõnus laule teha. Olime Kristiinaga juba pikalt seda laulu ümisenud. Lõpuks see leidis oma tee,» avaldas Sepp.

«Pala räägib tumeda ja heleda poole võitlusest. See luuletus kroonib Kristiina raamatu lõppu. Mõned päevad tagasi esitlesime videot Tartus, Elektriteatris. Kui hakkasime videot tegema, oli vaid algne idee ning laul. Idee kohaselt pidime tegema hobustega video ja mõtlesime ikka kaks korda, mil moel see välja kujuneb. Siis toodi Ihaste tallist must ning valge hobune...otse Toomemäele ja Kristiina nägi kohe, et see on poeetiline hetk,» lisas Sepp.

Kuigi Kristiina Ehin kardab hobuseid, oli ta muusikavideo võttel esimene, kes hobuse selga läks. «Tore oli vaadata, kuidas valge hobune oli musta hobusesse armunud! Meie võttepäev möödus hobuste kudrutamise saatel. Mina valisin endale musta hobuse, mina olen siis see tumedam meespool selles laulus,» märkis Sepp.

«Live-versioonis saab uut lugu kuulda esimest korda 29. detsembril Eesti Rahva muuseumis, mil anname koos Kristiinaga suure aastalõpukontserdi. Koos luule, bändi ja fantaasiapillidega,» rääkis Silver Sepp raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».