WAF koor sulatab publiku südameid jõuluteemaliste gospellugudega

«Kontsert «Valge Gospel» tuleb taas! Paar aastat tagasi olime WAF kooli harjutamislaagris Tartus. Korraga leidsime loo nimega «Stand Up». Meie jaoks oli täiesti võõras materjal, kuid lauldes kujunes see tõeliselt ägedaks gospel looks. Ja korraga andsime endile lubaduse, et 2022. aasta «Valge Gospeli» kontserdil esitame seda kaunist pala,» sõnas WAF kooli juht Maiken.

Maiken kirjeldas, millest kontsertsarja nimi alguse sai. «Lumi on valge ja jõulud samuti. Kõik on detsembris nii helge ning lumine. Gospel on meie jaoks eelkõige muusikastiil. Esitame erinevaid poplugusid võimsas gospeli võtmes. Naudime nende lugude esitamist - hästi paljud on korraga laval koos. Küll aga esitame ka traditsioonilisi gospellugusid,» sõnas ta.

«Valge Gospel» astub publiku ette 5. detsembril Tartu Vanemuise kontserdimajas, 7. detsembril Pärnu kontserdimajas ning 11. ja 12. detsembril Tallinnas Kultuurikatlas. «Teeme seda juba kuuendat korda ja meie koor on võimsam kui kunagi varem! Koos meie õpilastega laulavad Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Tanja ja Eleryn Tiit,» rääkis Maiken.

«Ettevalmistus tähendab muidugi meeletut tööd. Vaba aega pole, Maikenil eriti. Tunnid toimuvad nii Pärnus, Tartus kui ka Tallinnas. Laseme nagu oravad rattas. Kuid lõpptulemus saab olema muidugi äge - see on meeltmööda inimestele, kellele meeldivad emotsioonid ning elujõud. Seal on nii jazz'i, r'n'b'i, soul'i ja rockmuusika võtit,» märkis Kaire Vilgats.

Repertuaari valik nõuab samuti oma tähelepanu ning pühendumist. «See on üsna raske osa. Igal lauljal on omad eelistused ja meie vaatame, kas see sobitub laias laastus meie stiiliga. Õnneks on kava tänaseks koos,» mainis Maiken raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».