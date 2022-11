PANE TÄHELE ⟩ Kui naine teenib mehest suuremat palka, siis...

Kui õnnelik paar altari poole kõnnib, ei arva ilmselt paljud, et nende abielu lõppeb lõpuks lahutusega. Meid on õpetatud arvama, et abielu jääb kestma, sest meie armastus ületab kõik takistused ja raskused. Aga kas see on ikka alati nii?