GALERII ⟩ Tiina Talumehe etendus tõi kokku glamuursete kaunitaride koorekihi

«On aeg tuua tagasi glamuur!» manifesteerib moedisainer Tiina Talumees. Viimaste aastate ebakindlus ja hirm on rõhutanud igatsust sõõmu helguse ja ülevoolava entusiasmi järele. See õpetlik aeg on kandnud kandikul ette valikute assortii ning on olnud otsuste hetk sealt endale õiged ampsud välja noppida. Ja seda on Tiina ka osavalt teinud.