Enneaegselt sündinud kolmikute ema: keisrilõike järel ei näinud ma lapsi terve päeva

Piller rõhutab, et oluline väärtus raamatu puhul on võimalus seda endale sobivaks kujundada: «See on lugu, mida kirjutab just see perekond, ja iga lugu on erinev – seega on võimalik raamatus lehti ümber tõsta, lisada või eemaldada; kasutada saab järjehoidjaid ja eriliste hetkede jäädvustamiseks fotokaarte, näiteks «Kaalun 2000 grammi» või «Oleksin pidanud sündima hoopis täna». Kujundusel on kasutatud pastelseid toone, et silma torkaks see, mis kõige tähtsam – jutt, mille pere ise juurde kirjutab. Selle pere lugu.»