See mõnus lisand hommikukohvile aitab kiiremini kaloreid põletada

Kohvijoomise kasulikkusest ja kahjulikkusest ringleb palju teooriaid, nii heakskiitvaid, kui hoiatavad. Üldine veendumus on, et mõõdukas kohvijoomine on tervisele kasulik ning pikendab näiteks isegi eluiga. Lisaks on kohv kasulik dieedipidajatele, seda loomulikult siis, kui joogile ei lisata suhkrut ega rammusat koort.