LÄKS LIIALE? ⟩ Ootamatu põhjus, miks peigmees lasi ennast surnukirstus altari ette kanda

Peigmees on tagantjärele sõprade käest ja veebikommentaatoritelt meeletult nahutada saanud, et ta altari ette minekuks just sellise viisi valis. Nimelt soovis tulevane abielumees, et peiupoisid ja pruutneitsid kannaksid ta altarini surnukirstus. Tema selgitus oli, et seda ei pea üldse kurvalt võtma, tema jaoks oli see «puhka rahus, vana mina».