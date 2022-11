Stefan palus oma elukaaslase kätt Portugalis: see on Victoria lemmikpaik

«Tänavune aasta on täis sündmusi ja kahtlemata on see huvitav aeg. Elus on hästi palju toimumas. Jama on see, et ei jõua enam mõtetega järgi, et aru saada, mis tegelikult toimub,» avaldas Stefan Airapetjan raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».

Muusik märkis, et fookuses on tähtsaim ootus - ta saab peagi isaks. Kuid peresiseseid põnevusi jätkub veelgi. «Läksime hiljuti Portugali puhkama - see on mu naise lemmikpaik. Valisime selle sihtkohaks, sest tahtsin, et tal oleks meeldiv...soovisin ta kätt paluda. Kihlumise moment oli väga romantiline. Tõeliselt meeldejääv. Kuid detailid tahaksin siiski jätta meie kahe vahele,» lisas ta.

Airapetjan tunnistas, et kuigi täna on tal tuhandeid fänne, siis kooliajal elas ta seltskondlikus mõttes pigem tagaplaanil. «Ma ei olnud kooli ajal väga ihaldatud poiss. Gümnaasiumi perioodil olin küll veidi aktiivsem ja käisin ise naistel sabas, mingi hetk oli jälle vastupidi. Nüüd mul piisab ühest neiust, Victoria on väga armas naine,» märkis ta.

«Meie suurimad ühised hobid on reisimine ja filmide vaatamine. Kuid meile meeldib rääkida ka raha ja finantside planeerimise teemadel. Victoria on suurepärane planeerija. Mõtleme ja plaanime koos, mil moel tulevikus hästi toime tulla. Peagi on sündimas laps, finantsiline turvalisus on äärmiselt olulise tähtsusega,» sõnas ta.

Muusik tõi välja, et kodused tööd ja tegemised on jaotatud elukaaslaste vahel võrdselt. «Muidugi üks asi on konkreetne - Victoria tahab vastutada ise riiete eest, et need oleksid pestud ja korras. Mina armastan aga väga süüa teha! Koristame koos, meil on robottolmuimeja ja see teeb õnneks palju tööd meie eest ära,» muigas Stefan Airapetjan raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».