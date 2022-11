KARM ETTEHEIDE ⟩ 10-aastast õpilast süüdistatakse koolipsühholoogi ahistamises

Juhtum leidis aset 24. oktoobril. Holly Hilli kooli nõustaja väidab, et ta astus klassiruumi, et õpetajaga midagi arutada, kui üks neljanda klassi õpilastest teda kallistama tuli. Koolipsühholoogi sõnul kallistas poiss psühholoogi külje pealt, aetades ühe käe ümber kaela ja haarates teisega vasakust rinnast.

Õpilane eitab süüd ning pere advokaadid ütlesid, et kooli juhtkond süüdistas last liiga rutakalt. Pere tunneb, et nende last on karistatud ilma fakte kontrollimata. Poisi enda õpetaja oli sel hetkel klassis, kuid väidetavalt ei näinud ta juhtunut pealt.