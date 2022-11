VAATA VIDEOT ⟩ Mees püüdis aknast kukkunud lapse paljaste kätega kinni

Kiirelt reageerinud mees püüdis kukkuvat last kinni püüda, kuid tal ei õnnestunud see täielikult. See-eest õnnestus tal kukkumisest saadud lööki pehmendada ning poiss tõsiselt vigastada ei saanud.

Aknast alla kukkunud poiss pääses eluga, saades vaid kergemaid vigastusi. «Lapse turvalisus on kõige tähtsam. Kui tulevikus satun uuesti sarnase olukorra pealtnägijaks, siis torman kõhklemata appi,» sõnas mees.

Video on sotsiaalmeedias kulutulena levima hakanud ning meest tunnustatakse julguse eest. «See oli väga ohtlik olukord. Kui laps oleks kõrgemalt korruselt alla kukkunud, oleks mees oma selgroo murdnud. Ta riskis sõna otseses mõttes oma eluga, et last päästa,» kirjutas üks kommenteerija.