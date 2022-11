AJALOOLINE HETK ⟩ Miss Ameerikal saavutas esmakordselt võidu transsooline modell

Auhinnaga pärjatud miss on juba paika pannud ka tulevikuplaanid. «Plaanin kasutada oma haridusalaseid teadmisi, et hakata looma jätkusuutlikke ja eetiliselt toodetud rõivaid ja kosmeetikat». Naine on Instagramis öelnud, et soovib jätkata karjääri ka modellinduses ja sotsiaalmeedias.

Missivõistluste kõrvalt on Nguyen algatanud enda sotsiaalmeedia liikumise #QueensAreEverywhere, mille eesmärk on anda noortele kindlustunnet oma valdkonnas edu saavutamiseks. Brían on veendunud, et saab nii kogukonna heaolule kaasa aidata. Naine on pidanud oma soo tõttu taluma laialdast kriitikat, kuid on enda sõnul sellega juba harjunud ning suudab solvangutest üle olla. Nüüd inspireerib ta ka teisi isiklikule arengule keskenduma ja kiusajatele selga pöörama.