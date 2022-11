Naise tark käitumine võib igas mehes äratada soovi hakata sõnapidajaks. Vähe sellest, ta isegi ei unusta enam naise soove. Liiga hea, et olla tõsi? See on siiski võimalik...

See oli tavaline pime Novembriõhtu. Vaevalt auto ära parkinud ja ukse kinni löönud tuli mehele pauguga meelde: No kurja küll, täiesti meelest ära läks. Naine palus endale C-vitamiini osta. Ütles, et jääb täna koju, tunneb ennast kuidagi kehvasti, kas saaksid tuua? Talle sai lubatud – loomulikult!

Kohe uksel, järgmise lausena peale tervitust, teatab ta kiiruga: «Ma unustasin su vitamiini!»