Absurdne põhjendus: Taliban keelas naiste jaoks jõusaalid ja spaad

Afganistani naiste elu on muudetud väga piiratuks. Nende haridustee on mitmeti blokeeritud, nad ei saa reisida ilma meessoost saatjata ning peavad kandma keha ja juukseid katvat rüüd. Peaaegu kogu riigis on koolid teismelistele tüdrukutele keelatud. Ametivõimude sõnul on koolid suletud, sest nad on rikkunud soolise eraldihoidmise reegleid.