Kaval egiptlane, suur raha ja kuninglik tragöödia

See teooria sai kohtus ümber lükatud. Emotsionaalne Al-Fayed aga püstitas oma pojale ja tema silmarõõmust printsessile ausamba oma templisse Harrodsi kaubamajja. Ka praegu seisab seal eskalaatorite vahel kummaline pronkskuju, kus mees ja naine sirutuvad linnu järele, ning Dodi ja Diana pildid on kuldses raamis, mille juures on veiniklaas, millest Diana väidetavalt enne oma surma jõi.