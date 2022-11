Ekspert avaldab: just nii mitu korda nädalas tuleb seksida, et suhe püsiks

Austraaliast pärit suhteguru Jake Maddock annab paaridele nõu, kuidas leeki suhetes põlemas. Ta väidab, et seks on iga suhte oluline osa ja sellega kaasneb hulganisti eelised. Nii on regulaarne seks hea meie vaimsele ja füüsilisele tervisele ning reguleerib hormoone.